Социолог назвала пять отличительных черт петербуржцев

Петербургский менталитет это не миф, жители Северной столицы действительно отличаются от жителей других городов, уверена старший научный сотрудник Социологического института РАН Татьяна Протасенко. «Политике Сегодня» она перечислила несколько отличительных черт Петербурга и петербуржцев.

Электоральные особенности

«Петербург — электорально сложный город», — любит повторять Татьяна Протасенко, много лет занимающаяся социсследованиями именно на политические темы. — Так просто и прямолинейно здесь действовать нельзя».

В Петербурге сильно местное самоуправление: в городе - 111 внутригородских муниципальных образования, и более полутора тысяч мундепов. Они занимаются территориями внутри кварталов. Очень вескую роль играет и Законодательное собрание Петербурга, не по бумагам, а по факту обладающее полнотой законодательной власти. И парламент - место дискуссий, в нем представлено пять партий: от «Единой России» до «Яблока» и «Партии Роста».

Петербург - по любви

«У нас всегда было соревнование некоторое с Москвой. Хотя в последнее время оно не так ярко выражается», — отмечает Татьяна Протасенко.

И здесь, скорее, минус в копилку Северной столицы. Потому что Москва развивается гораздо более быстрыми темпами, а Петербург по ряду параметров теперь ближе к другим городам — миллионникам в России, нежели к столице. Научный сотрудник отмечает, что для петербуржцев все большее значение приобретает благосостояние. Хотя по-прежнему, лидируют духовные ценности.

«У нас разнятся жизненные ценности (по сравнению с Москвой — прим.ред). Нематериальные ценности для нас все же важнее: культура, образование, общение, возможность увидеть мир. По-моему, только у нас объявляют остановки на английском. Это нравится петербуржцам», — рассуждает Протасенко.

Справедливости ради, отметим, что в московском метро теперь тоже дублируются объявления на английском языке. В петербургском такую практику вводили перед и во время чемпионата мира по футболу -2018.

Культурная столица

Петербург по-прежнему - культурная столица. Возможно, именно этим объясняется то, что нематериальные ценности для его жителей первичнее. В Санкт-Петербурге – 8464 объекта культурного наследия, из них 4213 объектов имеют федеральное значение. А это почти 10% всех памятников на территории России.

Петербург - гостеприимный город, но не ко всем

«К туристам у нас очень хорошо относятся. Когда шел чемпионат мира по футболу, это было феноменально. У меня во дворе на Васильевском острове в палатке ночевали,по-моему, аргентинцы. Их бабушка- соседка подкармливала», — рассказывает Татьяна Протасенко.

Правда, в последнее время становится актуальной проблема поведения китайских туристов.

«У нас сейчас проблема китайских туристов очень сильна, них определенный стиль поведения. Особенно это актуально для жителей исторического центра. Сейчас недовольство гостями из Поднебесной даже вытеснило недовольство числом мигрантов», — говорит социолог.

Толерантность

В начале 2010-х годов проблема засилья выходцами из республик СНГ была одна из самых главных для горожан, отмечает старший научный сотрудник Социологического института РАН.

«Лет шесть назад эта проблема была остра, стояла на 3 — 4 местах. Их было очень много, образовывались анклавы. А любые анклавы у нас вызывают негативные эмоции — память коммуналок жива. Многие продолжают жить в коммуналках», — объясняет Протасенко.

По ее словам, сейчас число мигрантов уменьшилось. К тому же дает положительные результаты политика толерантности.

«Мы понимаем, что их надо обучать, лечить», — говорит социолог.

По данным статистики ГУ МВД, в 2018 году в Петербург приехало 366,6 тысяч трудовых мигрантов. Это на семь тысяч меньше, чем годом ранее. Больше всего граждан Узбекистана (147,2 тыс. чел.), Таджикистана (74,1 тыс) и Киргизии (30,6 тыс).