Два человека погибли и 15 пострадали при взрыве в мечети в Пакистане

Взрыв прогремел в пакистанском городе Кветта прямо во время пятничной молитвы в одной из мечетей, в которой находилось от 30 до 40 человек.

Об этом, ссылаясь на экстренные службы города, сообщает телеканал Geo TV, отмечая, что взрыв был настолько мощным, что оказались выбиты стекла в расположенных поблизости зданиях. В результате взрыва погибли не менее двух человек и 15 человек пострадали, при чем трое из числа раненых, по оценкам врачей, находятся в критическим состоянии.

Полиция оцепила район, в котором находится пострадавшая от взрыва мечеть. По факту произошедшего проводится расследования.

Radio Pakistan, ссылаясь на данные собственного источника в полицейских кругах, сообщает, что в мечети была приведена в действие самодельная бомба, заложенная неизвестными злоумышленниками за кафедрой, с которой читается пятничная молитва – минбаром.

К настоящему моменту ни одна из многочисленных террористических группировок. Орудующих в регионе, не взяла на себя ответственность за теракт.