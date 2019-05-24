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 Два человека погибли и 15 пострадали при взрыве в мечети в Пакистане

Два человека погибли и 15 пострадали при взрыве в мечети в Пакистане
14:10   24 Мая 2019
Весь мир

Два человека погибли и 15 пострадали при взрыве в мечети в Пакистане

Два человека погибли и 15 пострадали при взрыве в мечети в Пакистане

Взрыв прогремел в пакистанском городе Кветта прямо во время пятничной молитвы в одной из мечетей, в которой находилось от 30 до 40 человек.

Об этом, ссылаясь на экстренные службы города, сообщает телеканал Geo TV, отмечая, что взрыв был настолько мощным, что оказались выбиты стекла в расположенных поблизости зданиях. В результате взрыва погибли не менее двух человек и 15 человек пострадали, при чем трое из числа раненых, по оценкам врачей, находятся в критическим состоянии.

Полиция оцепила район, в котором находится пострадавшая от взрыва мечеть. По факту произошедшего проводится расследования.

Radio Pakistan, ссылаясь на данные собственного источника в полицейских кругах, сообщает, что в мечети была приведена в действие самодельная бомба, заложенная неизвестными злоумышленниками за кафедрой, с которой читается пятничная молитва – минбаром.

К настоящему моменту ни одна из многочисленных террористических группировок. Орудующих в регионе, не взяла на себя ответственность за теракт.

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Автор: Александр Люблинский
#жертвы #взрыв #мечеть #пакистан #кветта

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