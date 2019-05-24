Путин обсудил с Совбезом затронутые в разговоре с Меркель и Макроном вопросы

Российский лидер Владимир Путин в пятницу, 25 мая, обсудил с постоянными членами Совбеза РФ вопросы, которые затрагивались в его телефонной беседе с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским президентом Эммануэлем Макроном.

Также на совещании обсуждались предстоящие на следующей неделе международные контакты на встрече Высшего Евразийского экономического совета в столице Казахстана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Напомним, во вторник, 21 мая, Путин, Макрон и Меркель обсудили несколько международных тем, в том числе ситуацию на Украине, сирийский ворос, Иран и ПАСЕ.