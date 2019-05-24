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13:58   24 Мая 2019
Россия

Путин обсудил с Совбезом затронутые в разговоре с Меркель и Макроном вопросы

Путин обсудил с Совбезом затронутые в разговоре с Меркель и Макроном вопросы

Российский лидер Владимир Путин в пятницу, 25 мая, обсудил с постоянными членами Совбеза РФ вопросы, которые затрагивались в его телефонной беседе с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским президентом Эммануэлем Макроном.

Также на совещании обсуждались предстоящие на следующей неделе международные контакты на встрече Высшего Евразийского экономического совета в столице Казахстана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Напомним, во вторник, 21 мая, Путин, Макрон и Меркель обсудили несколько международных тем, в том числе ситуацию на Украине, сирийский ворос, Иран и ПАСЕ.

«На совещании обсуждались также текущие вопросы внутрироссийской повестки дня», — подчеркнул Песков 

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #песков #совбез рф

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