Экс-редактор «Пусть говорят» прокомментировала скандал вокруг Малахова

Бывший редактор программы «Пусть говорят» Юлия Панич рассказала о работе с ведущим Андреем Малаховым и внутренней кухне ток-шоу в беседе с «Царьградом» 24 мая.

Недавний выпуск программы Малахова «Прямой эфир» вызвал широкий общественный резонанс. Напомним, что в шоу рассказали историю 58-летнего мужчины, который на протяжении 15 лет представлялся фотографом и заманивал маленьких девочек.

Во время обсуждения в студии появилась девушка, которая заявила, что контактировала с извращенцем и даже пострадала от его действий. Однако интернет-пользователи опровергли данные. Как оказалось, Мария известна тем, что делает сигны с эротическим подтекстом и пытается «хайпануть на чем только можно».

Из-за инцидента популярного ведущего обвинили в популяризации детского порно.

Экс-сотрудница считает, что скандал вызвала ошибка одного из сотрудников, который не проверил информацию о девушке или просто не узнал ее. Более того, Панич уверена, что ошибшийся член команды, как минимум, получил выговор.

«Андрей [Малахов] к этому очень серьезно относится», — объяснила она.

По ее словам, за всю историю «Пусть говорят» в студии не было подставных лиц, а редакторы тщательно проверяли биографию героев. Даже сам ведущий знает все о гостях, так как предпочитает контролировать съемки.

Также бывшая сотрудница развеяла слухи о том, что людям платят «огромные деньги» за участие. Героям предоставляются только бесплатный трансфер и питание. Однако есть одна уловка, но она относится к студийным зрителям: человек не всегда знает в какой именно программе будет участвовать. Редакторы вынуждены идти на обман, чтобы заполнить пространство.

«Чаще всего человека заводят в студию в темноту, во время рекламной паузы. Он садится в кресло, включается свет – а тут стоит перед ним Андрей: «Здравствуйте, продолжаем»… Что для меня удивительно, за шесть лет работы на «Пусть говорят» у меня, может быть, если один человек встал с кресла, вышел из студии», — поделилась Панич.

Еще собеседница рассказала, что редакторы за кулисами специально «заводят» героев, чтобы шоу получилось эмоциональным. Это обусловлено работой телевидения и рейтингом.