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13:41   24 Мая 2019
Россия

Семья Соболь уничтожает психику дочери, прививая любовь к эстетике смерти

Семья Соболь уничтожает психику дочери, прививая любовь к эстетике смерти

Пятилетняя дочь изучающего культы смерти антрополога Сергея Мохова и его супруги — претендента на мандат депутата Мосгордумы Любови Соболь, известной фейковыми расследованиями, оказалась в заложниках неоднозначных увлечений своих родителей. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Журналисты обратили внимание на пост Мохова в Facebook, где тот слушает вместе с дочерью так называемые «мезенские причитания» — фольклорные песнопения похоронных обрядов. Издание полагает, что увлеченность главы семейства тематикой смерти чревата отклонениями для неокрепшей психики ребенка.

«Подобные интересы не могут не отражаться на супруге и детях. Каждый человек строит семью исходя из своих взглядов и предпочтений. Если у некрофила есть семья, а он не скрывает своих занятий — значит, он выбрал спутницу, которую это устраивает. Возможно, она и помогает как-то в исследованиях», — рассказал ФАН глава «Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях» Михаил Виноградов.

Семья Соболь уничтожает психику дочери, прививая любовь к эстетике смерти

Ранее издание сообщало о дружбе Мохова с «ритуальными авторитетами», которые лоббируют выдвижение его супруги с целью «приватизации» московских погостов.

Помимо фейкового расследования о специфике организации питании в московских детских садах и школах, Любовь Соболь в начале мая запомнилась нападением на молодого человека, который пытался снять на камеру смартфона местечковую знаменитость. Парня юрист ФБК зачем-то назвала «мразью» и потребовала извинений.

«Повернись сюда, когда я с тобой разговариваю. Извиняйся теперь, — требовала она от незнакомца. — Иди сюда! Я тебя не отпускала! Иди сюда, я сказала!», - ошарашила поклонника Соболь.

Семья Соболь уничтожает психику дочери, прививая любовь к эстетике смерти

О подозрениях в домашнем насилии ранее прессе сообщала соседка семейства. По словам женщины, за стеной она слышала детский плач, матерную ругань взрослых и грохот падающих предметов. Обеспокоенные положением ребенка журналисты попросили прокуратуру Москвы, органы социальной защиты, а также столичные органы опеки и попечительства разобраться в ситуации.

СМИ ранее неоднократно сообщали о случаях, когда органам опеки приходилось спасать детей от неадекватных родителей. Так, в Челябинске девятилетнюю девочку избивали поводком и скрученными тетрадками, а в Самарской области нерадивая мать довела до истощения свою двухлетнюю дочь.

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Автор: Максим Сахаров
#кладбища #соболь #мохов

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