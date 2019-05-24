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13:38   24 Мая 2019
Россия

РФ выступила за проведение новой встречи в «нормандском формате»

РФ выступила за проведение новой встречи в «нормандском формате»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в пятницу, 24 мая, сообщил, что Кремль рассматривает вопрос проведения новой встречи в  «нормандском формате». По его словам, вместе с тем, такая встреча требует подготовки. Новому президенту Украины нужно сформировать команду.

«Надо набраться терпения, понять, насколько новый президент готов выполнять минские соглашения», — добавил представитель Кремля. 

Песков напомнил, что о безальтернативности минских соглашений как основы мирного урегулирования внутриукраинского кризиса говорили президент РФ и Франции, а также канцлер Германии.  Журналисты спросили, не против ли Москва поучаствовать в новой встрече, передает Федеральное агентство новостей.

 «Безусловно, не против», — заверил Песков.

Нормандский процесс — безальтернативный, однако никто не является сторонником встречи просто ради встречи, продолжил представитель Кремля, поэтому необходимо провести «большую домашнюю работу».

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #кремль #общество #нормандский формат

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