Песков не смог вспомнить положительного вклада Мэй в отношения РФ и Британии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал новости об отставке британского премьер-министра Терезы Мэй. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» с брифинга 24 мая.

Он отметил, что Москва внимательно отслеживает ситуацию с Brexit, которая влияет не только на Великобританию, но и на Европейский союз в целом. Кроме этого, Кремль следит за обстановкой в европейском объединении, так как оно — главный торгово-экономический партнер России, а федерация заинтересована в «предсказуемом, стабильном и развивающемся партнере».

Что касается премьер-министра королевства, то время ее работы, по большей части, относится к непростому периоду отношений РФ и Британии.

Напомним, что недавно Мэй заявила об уходе с поста премьер-министра.

"I will shortly leave the job that it has been the honor of my life to hold," said British Prime Minister Theresa May in a tearful statement announcing her resignation https://t.co/oAJH7H0XBO pic.twitter.com/zBY75jBUY3