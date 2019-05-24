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13:26   24 Мая 2019
Россия

Песков не смог вспомнить положительного вклада Мэй в отношения РФ и Британии

Песков не смог вспомнить положительного вклада Мэй в отношения РФ и Британии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал новости об отставке британского премьер-министра Терезы Мэй. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» с брифинга 24 мая.

Он отметил, что Москва внимательно отслеживает ситуацию с Brexit, которая влияет не только на Великобританию, но и на Европейский союз в целом. Кроме этого, Кремль следит за обстановкой в европейском объединении, так как оно — главный торгово-экономический партнер России, а федерация заинтересована в «предсказуемом, стабильном и развивающемся партнере».

Что касается премьер-министра королевства, то время ее работы, по большей части, относится к непростому периоду отношений РФ и Британии.

«К сожалению, сейчас не могу вспомнить положительного вклада, скорее наоборот… Вот пока все что могу сказать», — отметил Песков.

Напомним, что недавно Мэй заявила об уходе с поста премьер-министра. 

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Автор: Анна Манц
#песков #британия #мэй

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