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13:19   24 Мая 2019
Россия

Механизм принудительного лицензирования лекарств примут в ближайшее время

Механизм принудительного лицензирования лекарств примут в ближайшее время

Глава Федеральной антимонопольной службы РФ Игорь Артемьев в пятницу, 24 мая, сообщил, что механизм принудительного лицензирования лекарств примут в ближайшее время, вероятно, в текущую сессию парламента. По его словам, достигли существенного прогресса в продвижении законопроекта.

«Я думаю, в эту сессию парламента он будет принят», — сказал глава ФАС в ходе брифинга в Ассоциации европейского бизнеса.

Согласно проекту закона, если иностранная компания откажется поставлять лекарство в Россию, тогда Москва заплатит держателю патента и произведет препарат в стране. Правительству РФ при отсутствии поставок иностранного лекарства разрешат передать российской лаборатории соответствующий препарат. 

«Правительство заплатит справедливое роялти правообладателю», — объяснил Игорь Артемьев.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #фас #общество #лекарства

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