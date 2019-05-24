Корбин призвал провести немедленные выборы в парламент из-за отставки Мэй

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин призвал провести немедленные выборы в парламент из-за отставки премьер-министра страны Терезы Мэй. Об этом он в пятницу, 24 мая, написал на своей странице в Twitter.

Theresa May is right to resign. She's now accepted what the country's known for months: she can't govern, and nor can her divided and disintegrating party. Whoever becomes the new Tory leader must let the people decide our country’s future, through an immediate General Election. — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) May 24, 2019

«Тереза ​​Мэй приняла правильное решение, уйдя в отставку. Теперь она понимает то, что страна знала месяцами: она не может управлять, как и ее разделенная, распадающаяся партия. Кто бы ни стал новым лидером тори, он должен позволить народу решить будущее нашей страны путем немедленных всеобщих выборов», - написал политик.

Ранее в пятницу Мэй сообщила о том, что покидает пост премьер министра. Она выступила в соответствующем видеообращении.