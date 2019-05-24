Корбин призвал провести немедленные выборы в парламент из-за отставки Мэй
Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин призвал провести немедленные выборы в парламент из-за отставки премьер-министра страны Терезы Мэй. Об этом он в пятницу, 24 мая, написал на своей странице в Twitter.
Theresa May is right to resign. She's now accepted what the country's known for months: she can't govern, and nor can her divided and disintegrating party. Whoever becomes the new Tory leader must let the people decide our country’s future, through an immediate General Election.— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) May 24, 2019
«Тереза Мэй приняла правильное решение, уйдя в отставку. Теперь она понимает то, что страна знала месяцами: она не может управлять, как и ее разделенная, распадающаяся партия. Кто бы ни стал новым лидером тори, он должен позволить народу решить будущее нашей страны путем немедленных всеобщих выборов», - написал политик.
Ранее в пятницу Мэй сообщила о том, что покидает пост премьер министра. Она выступила в соответствующем видеообращении.