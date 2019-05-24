Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
СК выяснит обстоятельства падения пенсионерки с трапа в Пулково

СК выяснит обстоятельства падения пенсионерки с трапа в Пулково

Экс-редактор «Пусть говорят» прокомментировала скандал вокруг Малахова

Экс-редактор «Пусть говорят» прокомментировала скандал вокруг Малахова
Роспуск Рады обойдется украинской казне в 300-400 миллионов долларов

Роспуск Рады обойдется украинской казне в 300-400 миллионов долларов

 Дирижер Орбелян судится с премьер-министром Армении

Дирижер Орбелян судится с премьер-министром Армении
Россия с Намибией начинают на практике реализовывать проекты

Россия с Намибией начинают на практике реализовывать проекты

 Два человека погибли и 15 пострадали при взрыве в мечети в Пакистане

Два человека погибли и 15 пострадали при взрыве в мечети в Пакистане
СК выяснит обстоятельства падения пенсионерки с трапа в Пулково

СК выяснит обстоятельства падения пенсионерки с трапа в Пулково

Экс-редактор «Пусть говорят» прокомментировала скандал вокруг Малахова

Экс-редактор «Пусть говорят» прокомментировала скандал вокруг Малахова
Роспуск Рады обойдется украинской казне в 300-400 миллионов долларов

Роспуск Рады обойдется украинской казне в 300-400 миллионов долларов

 Дирижер Орбелян судится с премьер-министром Армении

Дирижер Орбелян судится с премьер-министром Армении
Россия с Намибией начинают на практике реализовывать проекты

Россия с Намибией начинают на практике реализовывать проекты

 Два человека погибли и 15 пострадали при взрыве в мечети в Пакистане

Два человека погибли и 15 пострадали при взрыве в мечети в Пакистане
13:14   24 Мая 2019
Весь мир

Корбин призвал провести немедленные выборы в парламент из-за отставки Мэй

Корбин призвал провести немедленные выборы в парламент из-за отставки Мэй

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин призвал провести немедленные выборы в парламент из-за отставки премьер-министра страны Терезы Мэй. Об этом он в пятницу, 24 мая, написал на своей странице в Twitter.

«Тереза ​​Мэй приняла правильное решение, уйдя в отставку. Теперь она понимает то, что страна знала месяцами: она не может управлять, как и ее разделенная, распадающаяся партия. Кто бы ни стал новым лидером тори, он должен позволить народу решить будущее нашей страны путем немедленных всеобщих выборов», - написал политик.

Ранее в пятницу Мэй сообщила о том, что покидает пост премьер министра. Она выступила в соответствующем видеообращении. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#британия #отставка #тереза мэй #джереми корбин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...