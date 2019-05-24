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13:36   24 Мая 2019
Россия

Москва принимает все усилия для минимизации последствий из-за нефтепровода «Дружба»

Москва принимает все усилия для минимизации последствий из-за нефтепровода «Дружба»

Россия прилагает все усилия, чтобы минимизировать риски от загрязнения нефти, экспортируемой по нефтепроводу «Дружба» в Европу. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Так он прокомментировал вопрос журналистов о том, как эта ситуация может осложнить российско- белорусские и российско-европейские отношения.

«Это нештатная ситуация, это технологическая проблема. Встречи продолжаются», — ответил Песков.

На просьбу оценить ущерб от загрязнения нефти, представитель Кремля посоветовал обратиться в министерство топлива и энергетики. При этом Песков подчеркнул, что общая ситуация администрации докладывается.

По его словам, сейчас прилагаются все усилия, чтоб минимизировать последствия для российских партнеров.

Москва принимает все усилия для минимизации последствий из-за нефтепровода «Дружба»

Напомним, 23 апреля Белоруссия объявила о приостановке поставки топлива на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за ухудшения качества импортируемой из России нефти. Минэнерго РФ подтвердило факт загрязнения нефти дихлорэтаном. 1 мая на белорусском участке «Дружбы» стартовала очистка от некачественной нефти.

Сейчас работа экспортного направления восстанавливается.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #нефть #дружба

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