Российские военные раздали жителям Восточной Гуты 2,5 тонны продовольствия

Министерство обороны РФ продолжает оказывать помощь гражданскому населению Сирии в наиболее пострадавших от военных действий районах.

Как сообщает в пятницу Федеральное агентство новостей (ФАН), 22 мая военные полицейские и сотрудники Центра по примирению враждующих сторон доставили гуманитарную помощь в населенный пункт Мадира, расположенный в предместьях Дамаска на территории Восточной Гуты.

Данный район, который отмечает первую годовщину освобождения от оккупации террористов, до сих пор представляет лежит в руинах и немногочисленные местные жители остро нуждаются в самом необходимом.

Местные власти прикладывают все усилия для того, чтобы вернуть к жизни этот некогда цветущий оазис, к настоящему времени удалось полностью восстановить электроснабжение поселка, также ведутся работы по разбору завалов.

Российские военные 22 мая раздали местным жителям 500 продовольственных наборов, включавших в себя муку, рис, сахар и консервы – всего 2,5 тонны продуктов питания. Кроме этого в Мадире был развернут мобильный медпункт и российские врачи приняли всех пациентов, нуждавшихся в квалифицированной помощи.

По словам ведущего научного сотрудника Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Бориса Долгова, Восточная Гута пережила одни из наиболее тяжелых разрушений из всех сирийских регионов, так как она очень долгое время была оккупирована джихадистами.

По словам эксперта, этот район, располагающийся вблизи Дамаска, представляет собой важное стратегическое значение и в ходе конфликта – на протяжении пяти с половиной лет – находился под контролем боевиков. С этих позиций террористы регулярно проникали в столицу и устраивали там теракты.

«Когда я посещал САР, я бывал, в частности, и в этой местности. Конечно, там многое было разрушено, повсюду видны были следы от осколков, снарядов на стенах зданий, последствия взрывов, не функционировали больницы, школы, аптеки, госучреждения», - рассказал он.

При этом Борис Долгов добавил, что в настоящее время при активном участии стран-союзниц Сирии и в первую очередь России в районе идет мирное строительство и налаживание гуманитарной ситуации.