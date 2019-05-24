Минимум семь человек погибли при взрыве в мечети Кветты

СМИ со ссылкой на представителя пакистанской полиции сообщают, что в результате взрыва в мечети в столице провинции Белуджистан Кветте погибли по меньшей мере семь человек. Заместитель инспектора полиции Абдфул Раззак Чима, рассказал CityNews, что взрыв произошел во время пятничных молитв в мечети в районе Паштунабада.

Источник взрыва пока неизвестен, пока никто не взял на себя ответственность за случившееся.

В результате насилия на религиозной почве, в основном направленного против пакистанского мусульманского меньшинства, в Белуджистане за последние годы погибли сотни человек. Тем не менее, район Пуштунабада в Кветте является районом суннитского большинства, и в мечеть ходили мусульмане-сунниты.