Взрыв произошел вблизи одной из мечетей Кабула в пятницу, 23 мая. Жертвами инцидента стал один человек, 16 ранены. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на МВД Афганистана.

По предварительным данным, в результате взрыва скончался духовный лидер.

#Breaking: Well-known religious scholar Malwi #Raihan has been killed in an explosion in side a mosque in #Kabul pic.twitter.com/JrhFFLugAF