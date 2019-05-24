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 Нижегородцу-пастафарианцу разрешили сделать фото на права с дуршлагом на голове

Нижегородцу-пастафарианцу разрешили сделать фото на права с дуршлагом на голове
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13:11   24 Мая 2019
Россия

Нижегородцу-пастафарианцу разрешили сделать фото на права с дуршлагом на голове

Нижегородцу-пастафарианцу разрешили сделать фото на права с дуршлагом на голове

Сотрудники ГИБДД позволили жителю Нижнего Новгорода сфотографироваться на водительское удостоверение с дуршлагом на голове, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства 24 мая.

Это подтвердили на сайте нижегородского Храма Летающего макаронного монстра. Вискарий заведения Михаил Иосилевич получил права с таким фото 22 мая. Мужчина — последователь пастафарианства, которое является пародийной религией.

На портале храма рассказали, что для разрешения вискарию необходимо было предоставить свидетельство о регистрации религиозной группы, а также письменное подтверждение о том, что дуршлаг — обязательный головной убор.

«В рамках приказа МВД России «О введении в действие водительского удостоверения» допускается изготовление фотографий в головных уборах, не скрывающих овал лица, гражданам, религиозные убеждения которых не позволяют показываться перед посторонними лицами без головных уборов», — объяснили в ГИБДД.

Нижегородцу-пастафарианцу разрешили сделать фото на права с дуршлагом на голове

Религиозную группу «Церковь Летающего макаронного монстра» в Нижнем Новгороде зарегистрировали в региональном министерстве юстиций еще в 2016 году. Кстати, впервые в России подобную фотографию на ВУ сделал москвич еще три года назад.

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Автор: Анна Манц
#права #гибдд #фото #пастафарианство #дуршлаг

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