Глава Форин-офиса Британии назвал Мэй истинным госслужащим
Глава Форин-офиса Британии Джереми Хант прокомментировал отставку премьера Соединенного Королевства Терезы Мэй в своем Twitter.
I want to pay tribute to the PM today. Delivering Brexit was always going to be a huge task, but one she met every day with courage & resolve. NHS will have an extra £20bn thanks to her support, and she leaves the country safer and more secure. A true public servant.— Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) May 24, 2019
«Я хочу воздать должное премьер-министру сегодня. Процесс Brexit всегда был огромной задачей, но она выполняла ее с мужеством и решительностью. Благодаря ее поддержке NHS (неведомственный государственный орган Министерства здравоохранения и социального Британии) получит дополнительные 20 миллиардов фунтов стерлингов, она сохранит страну в стабильности. Настоящий государственный служащий», — написал Хант.
Напомним, в пятницу, 24 мая, Тереза Мэй объявила о том, что уходит в отставку. В качестве причин СМИ называют нежелание нынешнего состава правительства Великобритании поддерживать новый вариант Brexit.