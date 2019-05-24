Глава Форин-офиса Британии назвал Мэй истинным госслужащим

Глава Форин-офиса Британии Джереми Хант прокомментировал отставку премьера Соединенного Королевства Терезы Мэй в своем Twitter.

«Я хочу воздать должное премьер-министру сегодня. Процесс Brexit всегда был огромной задачей, но она выполняла ее с мужеством и решительностью. Благодаря ее поддержке NHS (неведомственный государственный орган Министерства здравоохранения и социального Британии) получит дополнительные 20 миллиардов фунтов стерлингов, она сохранит страну в стабильности. Настоящий государственный служащий», — написал Хант.