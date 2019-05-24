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12:38   24 Мая 2019
Весь мир

Меркель и Зеленский обсудили выполнение минских соглашений

Меркель и Зеленский обсудили выполнение минских соглашений

Глава отдела прессы и информации правительства Германии Штеффен Зайберт в пятницу, 24 мая, сообщил, что канцлер Ангела Меркель поговорила по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским. По его словам, обсудили ситуацию на востоке Украины, а также подчеркнули необходимость не только полного выполнения минских соглашений, но и тесного сотрудничества в нормандском формате.

«Предмет разговора — особенности двустороннего сотрудничества Берлина и Киева», — уточнил официальный представитель правительства Германии.

Ангела Меркель и Владимиром Зеленский обсудили внутриполитическое развитие украинского государства, в том числе положение дел на востоке страны. Ранее канцлер Германии обсудила с президентом РФ безальтернативность минских соглашений как основы мирного урегулирования.

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Автор: Анатолий Кубарев
#украина #меркель #германия #зеленский

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