Милонов возложил вину за БДСМ-вечеринку на директора школы, «Дом-2» и пиво

Депутат Госдумы Виталий Милонов возложил вину за скандальный БДСМ-перфоманс выпускников в школе №74 Владивостока на учителей и родителей. Объяснение директора Галины Пугиной, что ребята станцевали в пикантных костюмах настолько стремительно, что никто не успел их остановить, народный избранник нашел неубедительным.

«Директор отвечает за подготовку детей. Значит, она халатно так относится. Завтра они пойдут и напьются, она скажет, что они так быстро напились, потом так быстро забеременели, что я вообще ничего не поняла. Ну, не поняла — не работай. Это сущий ад», - раскритиковал уровень педагогической работы Милонов.

Родителей парламентарий винит в меньшей степени: «”Дом-2” пересмотрели, “Охотой крепкой” запили и у них мозг уже растворился», а у детей, по его мнению, еще «недостаточно мозгов», чтобы осознать значение содеянного. Милонов полагает, что и впредь старшеклассники будут пускаться во все тяжкие, несмотря на усилия педагогов и закон о гей-пропаганде, если школа не вернется к советской системе воспитания.

«Поскольку нашу школу лишили функции воспитания, сбросили все на семьи и лишили шестидневкой возможности воспитывать детей, отняли пионерскую организацию, заменив фиктивным союзом школьников — пустая трата денег — у нас такое будет продолжаться», - пессимистичен Милонов.

Кадры БДСМ-перфоманса во время последнего звонка спровоцировали бурное обсуждение в приморском интернет-сообществе. Мнения разделились. Кто-то счел танец парней топлесс, с заклеенными изолентой сосками и девушек в полицейской форме забавным. Другие наградили шоу эпитетом «мракобесие», интересуясь, куда переводить деньги на лечение. В дело вмешалась полиция. Директор Пугина написала заявление на увольнение по собственному желанию.