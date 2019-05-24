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12:34   24 Мая 2019
Россия

Все доставленные в центр Вишневского после ЧП в Шереметьеве выписаны

Все доставленные в центр Вишневского после ЧП в Шереметьеве выписаны

Специалисты выписали последнюю пострадавшую в авиакатастрофе в московском аэропорту «Шереметьево», которая проходила лечение в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени Вишневского. Об этом рассказал руководитель Ожогового центра учреждения Андрей Алексеев в беседе с РИА Новости 24 мая.

«Сегодня из НМИЦ хирургии имени Вишневского выписана последняя пациентка, пострадавшая в авиакатастрофе в Шереметьево», — сказал он.

Девушка прошла все необходимые медицинские операции. После выписки за ее состоянием будут наблюдать терапевт и пульмонолог по месту жительства. Доктор добавил, что пострадавшей рекомендовано санаторно-курортное лечение.

Все доставленные в центр Вишневского после ЧП в Шереметьеве выписаны

Вечером воскресенья, 5 мая, Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», который летел по маршруту Москва — Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт через полчаса полета. Самолет сел со второй попытки и загорелся. «Шереметьево» закрыли на взлет и посадку из-за пожара. Специалисты потушили огонь менее чем за 20 минут, однако половина лайнера успела разрушиться.

На борту находились 78 пассажиров. Согласно данным Следственного комитета, выжили 37 людей, остальные погибли, среди них двое детей. Пострадавшие проходят лечение.

Сотрудники Следственного комитета России рассматривают несколько версий авиакатастрофы в московском аэропорту «Шереметьево». Основные причины — недостаточная квалификация экипажа, диспетчеров и тех, кто проводил технический осмотр самолета, неисправность «суперджета» и погодные условия.

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Автор: Анна Манц
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