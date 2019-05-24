Оборудовать автобусы алкозамками предложили в Общественной палате

Общественная палата (ОП) РФ выступила с инициативой оснастить автобусы алкозамками, которые не позволят управлять транспортом даже с минимальным присутствием в организме алкоголя. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 24 мая.

Предложение выдвинула председатель комиссии ОП по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина на круглом столе по безопасности детских перевозок.

По ее словам, в РФ резко снизился уровень производства больших туристских автобусов. Сутормина предложила продлить правительственную программу обновления автобусных парков до 2020 года, а также снизить таможенные пошлины на большие туристские автобусы. Член ОП считает, что такие меры помогут привлечь зарубежных производителей в страну.

Сутормина также затронула вопрос доступности инфраструктуры для автобусов, которые перевозят детей. По ее словам, заказной автобус не может ездить по выделенной полосе для общественного транспорта, что мешает высадки и посадке пассажиров возле музеев и отелей. Также представитель ОП напомнила о недостатке парковочных мест.