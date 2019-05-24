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12:09   24 Мая 2019
Весь мир

Дети из Сирии прибыли на реабилитацию в Крым

Дети из Сирии прибыли на реабилитацию в Крым

Группа детей из Сирии в сопровождении родных прибыла на реабилитацию в Крым. Об этом депутат Госдумы России Наталья Поклонская рассказала журналистам в пятницу, 24 мая. Дети прилетели на самолете рейсом «Москва — Симферополь». Ранее Поклонская заявляла, что в Россию для оказания квалифицированной медицинской помощи привезли 11 детей, часть из которых поедут на реабилитацию в санатории Крыма. Остальных же оставят в московских и петербургских клиниках для проведения сложнейших срочных операций.

«Всего прибыло девять детей для реабилитации в наших крымских здравницах»,  — рассказала СМИ депутат.

По ее данным, среди них есть девочка, более года проведшая в плену у террористов.

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Автор: Алла Ларионова
#дети #сирия #крым

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