Дети из Сирии прибыли на реабилитацию в Крым

Группа детей из Сирии в сопровождении родных прибыла на реабилитацию в Крым. Об этом депутат Госдумы России Наталья Поклонская рассказала журналистам в пятницу, 24 мая. Дети прилетели на самолете рейсом «Москва — Симферополь». Ранее Поклонская заявляла, что в Россию для оказания квалифицированной медицинской помощи привезли 11 детей, часть из которых поедут на реабилитацию в санатории Крыма. Остальных же оставят в московских и петербургских клиниках для проведения сложнейших срочных операций.

«Всего прибыло девять детей для реабилитации в наших крымских здравницах», — рассказала СМИ депутат.

По ее данным, среди них есть девочка, более года проведшая в плену у террористов.