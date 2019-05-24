Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин встретится с патриархом Кириллом 24 мая

Путин встретится с патриархом Кириллом 24 мая

 Нижегородцу-пастафарианцу разрешили сделать фото на права с дуршлагом на голове

Нижегородцу-пастафарианцу разрешили сделать фото на права с дуршлагом на голове
Дирижер Орбелян судится с премьер-министром Армении

Дирижер Орбелян судится с премьер-министром Армении

 Глава администрации Зеленского выступил за переговоры с РФ

Глава администрации Зеленского выступил за переговоры с РФ
Корбин призвал провести немедленные выборы в парламент из-за отставки Мэй

Корбин призвал провести немедленные выборы в парламент из-за отставки Мэй

 Минимум семь человек погибли при взрыве в мечети Кветты

Минимум семь человек погибли при взрыве в мечети Кветты
Путин встретится с патриархом Кириллом 24 мая

Путин встретится с патриархом Кириллом 24 мая

 Нижегородцу-пастафарианцу разрешили сделать фото на права с дуршлагом на голове

Нижегородцу-пастафарианцу разрешили сделать фото на права с дуршлагом на голове
Дирижер Орбелян судится с премьер-министром Армении

Дирижер Орбелян судится с премьер-министром Армении

 Глава администрации Зеленского выступил за переговоры с РФ

Глава администрации Зеленского выступил за переговоры с РФ
Корбин призвал провести немедленные выборы в парламент из-за отставки Мэй

Корбин призвал провести немедленные выборы в парламент из-за отставки Мэй

 Минимум семь человек погибли при взрыве в мечети Кветты

Минимум семь человек погибли при взрыве в мечети Кветты
12:10   24 Мая 2019
Россия

Авиакомпания Utair отозвала допуски на полеты по семи маршрутам

Авиакомпания Utair отозвала допуски на полеты по семи маршрутам

Представители Федерального агентства воздушного транспорта в пятницу, 24 мая, сообщили, что российская авиакомпания Utair отозвала допуски на полеты по семи маршрутам. По информации Росавиации, отозвали допуски на полеты из столицы в китайские города Тяньцзинь, Ухань, Чунцин, Шэньчжэнь, а также из Краснодара в турецкий Самсун, из Минеральных вод и Уфы в израильский Тель-Авив.

«Самостоятельный отзыв допусков перевозчиком», — добавили в Росавиации.

Российская авиакомпания SmartAvia (до 14 марта 2019 года — «Нордавиа») отозвала допуски на полеты из московского аэропорта Жуковский в Салоники, Барселону, Ташкент, Куляб, Дубай, а также на рейсы Мурманск-Осло и Петербург-Ленкорань.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #росавиация #общество #utair

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...