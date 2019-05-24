Представители Федерального агентства воздушного транспорта в пятницу, 24 мая, сообщили, что российская авиакомпания Utair отозвала допуски на полеты по семи маршрутам. По информации Росавиации, отозвали допуски на полеты из столицы в китайские города Тяньцзинь, Ухань, Чунцин, Шэньчжэнь, а также из Краснодара в турецкий Самсун, из Минеральных вод и Уфы в израильский Тель-Авив.

«Самостоятельный отзыв допусков перевозчиком», — добавили в Росавиации.

Российская авиакомпания SmartAvia (до 14 марта 2019 года — «Нордавиа») отозвала допуски на полеты из московского аэропорта Жуковский в Салоники, Барселону, Ташкент, Куляб, Дубай, а также на рейсы Мурманск-Осло и Петербург-Ленкорань.