Авиакомпания Utair отозвала допуски на полеты по семи маршрутам
Представители Федерального агентства воздушного транспорта в пятницу, 24 мая, сообщили, что российская авиакомпания Utair отозвала допуски на полеты по семи маршрутам. По информации Росавиации, отозвали допуски на полеты из столицы в китайские города Тяньцзинь, Ухань, Чунцин, Шэньчжэнь, а также из Краснодара в турецкий Самсун, из Минеральных вод и Уфы в израильский Тель-Авив.
«Самостоятельный отзыв допусков перевозчиком», — добавили в Росавиации.
Российская авиакомпания SmartAvia (до 14 марта 2019 года — «Нордавиа») отозвала допуски на полеты из московского аэропорта Жуковский в Салоники, Барселону, Ташкент, Куляб, Дубай, а также на рейсы Мурманск-Осло и Петербург-Ленкорань.
Актуальная информация: Приказ Росавиации от 24 мая 2019 года № 407-П «О допуске, внесении изменений в условия допуска и отзыве допуска перевозчиков, имеющих соответствующие лицензии, к выполнению международных воздушных перевозок пассажиров и (или) г… https://t.co/jDqillW6Wx— Росавиация (@rosaviatsia) 24 мая 2019 г.