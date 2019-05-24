Яровая предлагает проверять всех россиян на наркотики в рамках диспансеризации

Обязательное обследование на наркотики во время прохождения ежегодной диспансеризации предлагает ввести заместитель председателя Государственной думы РФ Ирина Яровая.

Предложение Яровой поддерживает заместитель председателя фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов, при этом он предлагает пойти еще дальше и предоставить наркозависимым гражданам лишь два пути на выбор – в тюрьму или в лечебно-трудовые профилактории.

Также с идеей Яровой согласна еще часть депутатов ГД, в то время как другие представители нижней палаты парламента считают подобные меры чрезмерными и полагают, что прохождение тестов на наркотики нужно сделать рекомендованным, а не обязательным.

О дискуссии, развернувшейся в Государственной думе, в пятницу сообщает информагентство News.ru. Как отмечается, тема обязательной проверки граждан на наркотики была поднята в ходе обсуждения поправок к закону «О наркотических средствах и психотропных веществах», рассматривающихся сейчас в первом чтении.

«У нас диспансеризация проводится для изучения объективного состояния человека. Почему у нас в рамках диспансеризации не проводятся исследования, позволяющие выявить наркозаболевания?», - задалась вопросом Ирина Яровая, которая ранее работала на посту заместителя прокурора.

Заместитель министра здравоохранения Олег Салагая, отвечая на этот вопрос, напомнил, что в России законодательно запрещено проверять человека на наркотики без согласия самого проверяемого, а также без ясного повода. При этом Олег Нилов поддержал Яровую и выступил с дополнительными предложениями.

«Прежде чем искать миллионы новых наркоупотребляющих граждан, надо принять программу принудительного лечения и сделать это с запасом, в том числе предусмотреть места для тех, кого выявят вновь», - заявил заместитель главы фракции эсеров, добавив, что необходимо возобновить советскую практику лечебно-трудовых профилакториев (ЛТП).

По мнению Олега Нилова, каждого наркомана необходимо отправить либо на принудительное лечение, либо за решетку.

Подробнее о дискуссии на эту тему читайте в материале News.ru.