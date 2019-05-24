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12:06   24 Мая 2019
Россия

РФ и Судан готовы развивать военное сотрудничество

РФ и Судан готовы развивать военное сотрудничество

Россия и Судан намерены продолжить развитие двухсторонних отношений в военной сфере. Это следует из соглашения между государствами о военном сотрудничестве, которое появилось на официальном портале правовой информации в пятницу, 24 мая.

Документ вступил в силу 9 мая. В нем прописаны основные направления военного сотрудничества, в том числе «обмен мнениями и информацией по военно-политическим вопросам, обмен опытом миротворческой деятельности в операциях по поддержанию мира под эгидой ООН, развитие отношений в области совместной подготовки войск» и другое. 

По соглашению одной из форм сотрудничества станут «заходы военных кораблей и визиты военной авиации по приглашению сторон». Документ рассчитан на семь лет. Соглашение также предусматривает создание представительства Министерства обороны России при оборонном ведомстве Судана.

Цель — содействие Судану в вопросах военно-технического сотрудничества, помощь в строительстве суданских ВС, обучение эксплуатаци поставленных российской стороной в республику вооружения и военной техники.

Всего в представительстве будут находиться четыре человека.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #минобороны #судан #военное сотрудничество

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