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12:09   24 Мая 2019
Россия

Беглов осмотрел готовый детсад на Канонерском острове, выкупленный по его поручению

Беглов осмотрел готовый детсад на Канонерском острове, выкупленный по его поручению

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил Кировский район города, чтобы проверить исполнение поручений двухмесячной давности. В частности, он оценил готовность детского сада на Канонерском острове, который выкупили в государственную собственность, сообщают «Невские новости» 24 мая.

Во время прошлого визита в район петербуржцы обратили внимание главы на детсад №74. Здание попало в список долгостроев еще в 2017 году. Строительство приостановили на этапе приема из-за превышения допустимого уровня шумового фона. Стоит отметить, что учреждение находится рядом с ЗСД.

За год на дороге установили специальные экраны. После новых замеров Роспотребнадзор выдал разрешение на ввод детского садика в эксплуатацию. Но и здесь возникли проблемы. Здание необходимо было выкупить и оснастить необходимым оборудованием, однако средств на все манипуляции не было.

Беглов осмотрел готовый детсад на Канонерском острове, выкупленный по его поручению

Врио губернатора получил поддержку премьер-министра Дмитрия Медведева, благодаря чему Петербургу выделили дополнительные деньги на выкуп социальных объектов. Беглов распорядился приобрести детский сад и оборудовать его всем необходимым. Главным условием было - сделать все в кратчайшие сроки.

И вот, спустя несколько месяцев, здание полностью готово. При проверке главу города сопровождали журналисты и представители общественных организаций. Новое дошкольное учреждение уже 1 сентября примет 190 детей.

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Автор: Анна Манц
#петербург #беглов #детсад

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