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 ФСБ изъяла более 70 пистолетов из подпольных мастерских

ФСБ изъяла более 70 пистолетов из подпольных мастерских
Дирижер Орбелян судится с премьер-министром Армении

Дирижер Орбелян судится с премьер-министром Армении

 Глава администрации Зеленского выступил за переговоры с РФ

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Два альпиниста погибли при спуске с Эвереста

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Моди поблагодарил Путина за поздравления и заявил, что с нетерпением ждет встречи с ним
11:34   24 Мая 2019
Медиа

Чемпионат Мира по хоккею в 2023 году пройдет в Санкт-Петербурге

Чемпионат Мира по хоккею в 2023 году пройдет в Санкт-Петербурге

Чемпионат Мира по хоккею в 2023 году состоится в Санкт-Петербурге. Такое решение приняла Международная федерация хоккея.

Накануне, 23 мая, в Братиславе президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк презентовал заявку на проведение матчей ЧМ по хоккею в 2023 году в Северной столице. Делегаты конгресса наглядно смогли ознакомиться с информацией о городе, его инфраструктуре, большом культурном наследии и достопримечательностях. Кроме того, из видео собравшиеся узнали о мультифункциональной ледовой арене, которую планируют построить в Петербурге к ЧМ.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #чемпионат мира #хоккей

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