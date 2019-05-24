Чемпионат Мира по хоккею в 2023 году пройдет в Санкт-Петербурге

Чемпионат Мира по хоккею в 2023 году состоится в Санкт-Петербурге. Такое решение приняла Международная федерация хоккея.

Накануне, 23 мая, в Братиславе президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк презентовал заявку на проведение матчей ЧМ по хоккею в 2023 году в Северной столице. Делегаты конгресса наглядно смогли ознакомиться с информацией о городе, его инфраструктуре, большом культурном наследии и достопримечательностях. Кроме того, из видео собравшиеся узнали о мультифункциональной ледовой арене, которую планируют построить в Петербурге к ЧМ.