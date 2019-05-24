Дирижер Орбелян судится с премьер-министром Армении

Пианист и дирижер, заслуженный артист России Константин Орбелян, который в марте этого года был уволен с поста директора армянского Национального театра оперы и балета им. Спендиаряна, подал в суд на премьера Никола Пашиняна и Министерство культуры страны. Такая информация появилась в пятницу, 21 мая, на портале судебной информации datalex.am.

Отмечается, что Орбелян предъявил два иска – гражданский и административный. По гражданскому ответчиками проходят Минкульт Армении и театр оперы и балета. Артист требует признать недействительным решение об увольнении, восстановить его в должности и выплатить компенсацию.

Ответчиками по второму, административному, иску проходят премьер страны и Минкульт. По нему Орбелян требует признать недействительным приказ Пашиняна о возложении обязанностей врио министра культуры на Назени Гарибян чтобы отменить решение о прекращении полномочий главы театра.