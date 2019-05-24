Два альпиниста погибли при спуске с Эвереста

Австрийский и индийский альпинисты скончались на обратном пути после того, как они покорили самую высокую горную вершину в мире – Эверест.

Об этом в пятницу сообщает газета Himalayan Times, ссылаясь на данные организаторов экспедиций.

При этом издание Daily Telegraph отмечает, что среда 22 мая стал одним из наиболее загруженных дней за всю историю восхождений на Эверест. Установившаяся в регионе хорошая погода привлекла множество альпинистов, выстроившихся в очередь для восхождения на вершину.

Как отмечает Himalayan Times альпинист из Австрии Инг Ландграф скончался в четверг 23 мая, когда он возвращался в лагерь с вершины Эвереста. По информации представителя компании-организатора восхождения Himalaya Vision Pvt Ltd – Субаша Шрестха, Ландграф покорил вершину в составе экспедиции, совершавшей восхождение с тибетской стороны.

Еще один скончавшийся альпинист – уроженец индийского штата Махараштра Нихал Багван был доставлен в лагерь с «балкона» - участка на вершине Эвереста.

«Альпинист 27 лет скончался в четвертом лагере после того, как почувствовал недомогание, возвращаясь с вершины Эвереста», - сообщил еще один представитель организаторов восхождения Бабу Шерпа.

Напомним: ранее СМИ сообщали о еще двух случаях гибели альпинистов, покоривших Эверест. Американец из штата Юта скончался после того, как покорил Эверест и исполнил мечту своей жизни – побывать на вершинах семи континентов. По мнению, членов его семьи, у него случился сердечный приступ. Также сообщалось об альпинистке из Индии Анджали Кулкарни. Всего же, по данным Himalayan Times, в течение весеннего альпинистского сезона в ходе покорения вершины выше восьми тысяч метров, умерили уже 16 человек.