Россияне рискуют стать жертвами мошенников из-за СМС от банков

Сотрудники ряда банков стали запрашивать у россиян коды из СМС-сообщений для подтверждения личности при обращении в колл-центры. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» в пятницу, 24 мая.

Обычно кредитные организации используют СМС-коды для подтверждения списания денег, при этом в тексте напоминается, что код нельзя называть даже сотрудникам банка. Однако ряд организаций, таких как МКБ, ВТБ и «Открытие», отправляют клиентам коды, которые нужно назвать сотрудникам при ряде операций, в частности, для подключения автоплатежей.

Эксперты по информационной безопасности в беседе с изданием выразили беспокойство из-за нововведения.

«Случаи, когда банки просят называть коды из СМС, могут изменить шаблон поведения клиента и сформировать у него понимание, что это норма», — уверен управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Эксперты также напомнили о волнемошенничеств в конце минувшего года, когда злоумышленники звонили с подмененных телефонов банка.

Промсвязьбанк, Почта-банк и Тинькофф-банк рассказали «Ъ», что для подтверждения личности клиента отправляется СМС-сообщение. В нем указан не только код, но пометка, что информацию можно озвучивать сотруднику организации. В банках назвали такую технологию безопасной.

Комментировать возможные риске в Центробанке отказались, но сказали, что жалоб на подобные проблемы не поступало.