Путин подписал указ о переселении из закрытых военных городов

Российский лидер Владимир Путин подписал указ, который регулирует особенности переселения людей из закрытых военных городов. Соответствующий документ появился в пятницу, 24 мая, на официальном портале правовой информации.

В нем сказано, что новые нормы распространяются на уволенных с военной службы граждан, а также на собственников помещений в военных городках и членов их семей, которые желают переехать в другое место. Согласно подписанному президентом указу, таким людям могут быть предложены другие жилые помещения, однако их предоставят исключительно с согласия заявителей. Новое жилье предоставляется по договору социального найма или в собственность. Оно будет бесплатным и за ним не придется занимать очередь.

Данный документ определяет и нормы жилой площади, о которой идет речь. Он вступит в силу 1 сентября текущего года.