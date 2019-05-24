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11:14   24 Мая 2019
Россия

Путин подписал указ о переселении из закрытых военных городов

Путин подписал указ о переселении из закрытых военных городов

Российский лидер Владимир Путин подписал указ, который регулирует особенности переселения людей из закрытых военных городов. Соответствующий документ появился в пятницу, 24 мая, на официальном портале правовой информации.

В нем сказано, что новые нормы распространяются на уволенных с военной службы граждан, а также на собственников помещений в военных городках и членов их семей, которые желают переехать в другое место. Согласно подписанному президентом указу, таким людям могут быть предложены другие жилые помещения, однако их предоставят исключительно с согласия заявителей. Новое жилье предоставляется по договору социального найма или в собственность. Оно будет бесплатным и за ним не придется занимать очередь.

Данный документ определяет и нормы жилой площади, о которой идет речь. Он вступит в силу 1 сентября текущего года.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #путин #жилье #военные города

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