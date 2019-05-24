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11:40   24 Мая 2019
Россия

ФСБ изъяла более 70 пистолетов из подпольных мастерских

ФСБ изъяла более 70 пистолетов из подпольных мастерских

Сотрудники Федеральной службы безопасности и министерства внутренних дел провели рейды в ряде регионов России и пресекли деятельность по восстановлению или изготовлению оружия и боеприпасов в подпольных мастерских.

Оперативно-розыскные мероприятия проходили в Республике Крым, Московской, Рязанской и Челябинской областях, а также в столице. 

«… из незаконного оборота изъято 74 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства (два пулемета, три автомата, два пистолета-пулемета, 57 пистолетов и револьверов, десять карабинов и винтовок), шесть ручных осколочных гранат, 12,5 килограммов взрывчатых веществ (порох, тротил), около 100 основных частей к оружию, более 5,5 тысяч патронов различного калибра и свыше десяти тысяч комплектующих для их изготовления», — перечислили в сообщении.

Четыре подпольных мастерских, которые занимались модернизацией оружия и изготовлением боеприпасов, прекратили работать. Отмечается, что все они имели в распоряжении специализированное оборудование.

На данный момент правоохранители открывают уголовные делопроизводства.  

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Автор: Анна Манц
#фсб #мвд #оружие #боеприпасы

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