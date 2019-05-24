Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россияне рискуют стать жертвами мошенников из-за СМС от банков

Россияне рискуют стать жертвами мошенников из-за СМС от банков

 ФСБ изъяла более 70 пистолетов из подпольных мастерских

ФСБ изъяла более 70 пистолетов из подпольных мастерских
Дирижер Орбелян судится с премьер-министром Армении

Дирижер Орбелян судится с премьер-министром Армении

 Глава администрации Зеленского выступил за переговоры с РФ

Глава администрации Зеленского выступил за переговоры с РФ
Два альпиниста погибли при спуске с Эвереста

Два альпиниста погибли при спуске с Эвереста

 Моди поблагодарил Путина за поздравления и заявил, что с нетерпением ждет встречи с ним

Моди поблагодарил Путина за поздравления и заявил, что с нетерпением ждет встречи с ним
Россияне рискуют стать жертвами мошенников из-за СМС от банков

Россияне рискуют стать жертвами мошенников из-за СМС от банков

 ФСБ изъяла более 70 пистолетов из подпольных мастерских

ФСБ изъяла более 70 пистолетов из подпольных мастерских
Дирижер Орбелян судится с премьер-министром Армении

Дирижер Орбелян судится с премьер-министром Армении

 Глава администрации Зеленского выступил за переговоры с РФ

Глава администрации Зеленского выступил за переговоры с РФ
Два альпиниста погибли при спуске с Эвереста

Два альпиниста погибли при спуске с Эвереста

 Моди поблагодарил Путина за поздравления и заявил, что с нетерпением ждет встречи с ним

Моди поблагодарил Путина за поздравления и заявил, что с нетерпением ждет встречи с ним
11:08   24 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Глава администрации Зеленского выступил за переговоры с РФ

Глава администрации Зеленского выступил за переговоры с РФ

Глава администрации украинского лидера Андрей Богдан в пятницу, 24 мая, выступил за переговоры с российской стороной. По его словам, вопрос даты и условий переговоров Киева с Москвой остается открытым.

«Если мы хотим мира, тогда разговаривать нужно», — заявил украинский политик в эфире телеканала «1+1».

Андрей Богдан отметил, что ситуацию на востоке Украины можно урегулировать мирным путем, но это тяжелый путь. Однако именно этим путем нужно идти, резюмировал глава администрации Зеленского.

Президент Украины заявлял, что планирует провести референдум по поводу переговоров с РФ. Позднее Зеленский уточнил, что речь идет об опросе, который, по его словам, поможет выяснить общественное мнение, но не имеет законодательной инициативы.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Москва по-прежнему ждет от Киева выполнения Минских соглашений и защиты прав русскоязычного населения внутри страны.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #украина #зеленский #богдан

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...