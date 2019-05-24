Глава администрации Зеленского выступил за переговоры с РФ

Глава администрации украинского лидера Андрей Богдан в пятницу, 24 мая, выступил за переговоры с российской стороной. По его словам, вопрос даты и условий переговоров Киева с Москвой остается открытым.

«Если мы хотим мира, тогда разговаривать нужно», — заявил украинский политик в эфире телеканала «1+1».

Андрей Богдан отметил, что ситуацию на востоке Украины можно урегулировать мирным путем, но это тяжелый путь. Однако именно этим путем нужно идти, резюмировал глава администрации Зеленского.

Президент Украины заявлял, что планирует провести референдум по поводу переговоров с РФ. Позднее Зеленский уточнил, что речь идет об опросе, который, по его словам, поможет выяснить общественное мнение, но не имеет законодательной инициативы.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Москва по-прежнему ждет от Киева выполнения Минских соглашений и защиты прав русскоязычного населения внутри страны.