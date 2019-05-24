Зеленскому вручили детскую книгу «Политика для начинающих»

Украинский президент Владимир Зеленский получил в подарок детскую книгу «Политика для начинающих». Это произошло во время посещения главой государства фестиваля «Книжный арсенал», сообщает РИА Новости.

На мероприятии представители одного из издательств подарили Зеленскому справочник о политике для подростков. В аннотации к книге говорится, что в ней описана политическая система и идеология страны в детской понятной форме.

«Изменения в нашем государстве вызывают немало вопросов и у самых маленьких», — отмечается в описании.

На опубликованных в Facebook кадрах видно, что Зеленского не смутил такой подарок. Президент Украины отреагировал книгу с юмором.