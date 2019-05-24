Моди поблагодарил Путина за поздравления и заявил, что с нетерпением ждет встречи с ним

Индийский премьер-министр Нарендра Моди выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину, накануне поздравившему его с победой партии «Бхаратия джаната парти» на выборах в парламент, и добавил, что с нетерпением ждет встречи с ним.

Свой ответ на поздравление Путина Моди опубликовал в сети микроблогов Twitter.

Напомним: накануне вечером пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре президента РФ Владимира путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Как сообщалось, российский лидер поздравил Моди с победой его партии БДП на прошедших выборах, после чего стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению стратегического партнерства и тесной координации на международной арене, а также условились продолжать личные контакты.

«Благодарю вас, мой дорогой друг, за ваши теплые пожелания. Ваша поддержка в том, что касается вывода нашего особо привилегированного стратегического партнерства на новый уровень, неоценима. Я с нетерпением жду скорейшей встречи с вами», - написал индийский премьер в своем аккаунте.

Нарендра Моди по приглашению Владимира Путина станет главным гостем на очередном Восточном экономическом форуме, который состоится в сентябре текущего года во Владивостоке.

В минувшем году главным гостем на ВЭФ был председатель КНР Си Цзиньпин.