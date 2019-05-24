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10:38   24 Мая 2019
Весь мир

Канада подала заявку в ООН для определения границ в Арктике

Канада подала заявку в ООН для определения границ в Арктике

Представители канадского министерства иностранных дел в пятницу, 24 мая, сообщили, что Оттава направила заявку в комиссию ООН для установления границ континентального шельфа в Арктике. По информации МИД, после десяти лет научной и юридической работы по определению границ канадской подводной суши в Арктике Оттава подала в комиссию ООН заявку по границам континентального шельфа.

Представители канадского внешнеполитического ведомства добавили, что документ в две тысячи страниц — первый и важный шаг в процессе получения юридического и международного признания внешних границ континентального шельфа страны в Северном Ледовитом океане.

«Канада привержена укреплению лидерства в Арктике», — подчеркнули в МИД.

Определение канадского континентального шельфа значимо для Оттавы, потому что иначе не обеспечить суверенитет страны и не защитить интересы граждан, включая коренных народов в Арктике.

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Автор: Анатолий Кубарев
#оон #канада #арктика #общество

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