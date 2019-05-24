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10:55   24 Мая 2019
Россия

ГД рассмотрит проект эксперимента для снижения выбросов в атмосферу

ГД рассмотрит проект эксперимента для снижения выбросов в атмосферу

Правительство внесло в Государственную думу законопроект, который предполагает проведение эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, следует из данных на сайте Кабинета министров 24 мая.

Документ направлен на выполнение президентского указа от 7 мая 2018 года в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Согласно ему, в частности, к концу 2024 года необходимо уменьшить количество вредных веществ в атмосфере на 22 процента. Это относиться только к ряду городов, которые наиболее загрязнены.

Эксперимент призван очистить воздух. Кроме этого, это станет тестом для введения квотирования в крупных промышленных городах.

«Эксперимент планируется провести в городах Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите», — указано в публикации.

Проект закона вводит новые понятия и формулы для оценки загрязнения атмосферного воздуха. Документ предусматривает разработку и утверждение критериев, которые необходимы для создания плана по снижению вредных выбросов во время плохой погоды.

С полным описанием правительственного законопроекта можно ознакомиться на сайте Кабинета министров.

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Автор: Анна Манц
#госдума #законопроект #правительство #экология #воздух #эксперимент #выбросы

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