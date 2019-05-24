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10:39   24 Мая 2019
Россия

Должность главного сержанта появилась в российской армии

Должность главного сержанта появилась в российской армии

Новая должность — главного сержанта — введена в Вооруженных силах России. Об этом в пятницу, 24 мая, сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

«Главный сержант – это первый помощник командира подразделения, способный заменить на время офицера», — заявил командующий войсками ЮВО Александр Дворников

Отмечается, что новая должность создана, чтобы поднять авторитет сержантского состава, а также укрепить дисциплину и порядок в подразделениях. Как уточнили в ЮВО, для главных сержантов воинских частей в клубах оборудуют специальные помещения.

Дворников уже встретился с главными сержантами округа и объяснил им ключевые задачи, статус и привилегии. Вопрос о введении такого звания впервые подняли еще в 2011 году. Тогда замглавы Минобороны Николай Панков отметил, что это «перспектива не сегодняшнего дня и даже не завтрашнего».

Подобная должность есть и в армии Соединенных Штатов, где главный сержант координирует и контролирует сержантский корпус. Также он занимает пост советника главы оборонного ведомства и председателя Объединенного комитета начальников штабов.

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Автор: Арсений Аскольский
#армия #вс рф #юво #главный сержант

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