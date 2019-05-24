Режим ЧС ввели в Магадане после обрушения стены, вызванного проливными дождями

Обильные дожди на протяжении трех суток заливающие Магадан привели к обрушению опорной стены во дворе одного из домов в районе Портового шоссе.

О происшествии в пятницу сообщается на сайте муниципалитета. Там же отмечается, что средства на ликвидацию последствий обрушения будут выделены из резервного фонда города, для чего власти Магадана объявили в пятницу о введении в регионе режима ЧС локального характера.

«В связи с обрушением подпорной стены в районе Портового шоссе… в Магадане введен режим ЧС локального характера. Решение принято на заседании комиссии по ЧС. Все необходимые силы и средства на ликвидацию ситуации направлены», - сообщила руководитель управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций муниципалитета Ольга Аверьянова.

При этом на сайте мэрии отмечается, что аварийно-восстановительные работы с использованием техники укладки габионовых конструкций на объекте начались еще накануне вечером.

Обильные дожди не прекращаются на Колыме более трех суток, за это время в регионе выпала двухмесячная норма осадков, траса Магадан – Клепка залита водой. В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС объявило режим повышенной готовности.