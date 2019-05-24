Лодка опрокинулась на юго-западе Китая, 10 погибших

Частная лодка опрокинулась на реке Бэйпаньцзян в китайской провинции Гуйчжоу. Минимум 10 человек погибли. Еще восемь человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает портал Sina в пятницу, 24 мая.

Всего в судне находилось 29 человек. Из них 11 человек удалось спасти, им оказали медпомощь. Среди них — владелец лодки. Он находится под надзором правоохранителей. Причины инцидента неизвестны.

На место ЧП прибыли экстренные службы. Поисково-спасательные работы продолжаются.