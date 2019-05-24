Власти внесли в ГД проект единой системы управления опасными отходами

Кабинет министров внес в Государственную думу законопроект о создании единой системы управления высокоопасными отходами, сообщили на сайте правительства 24 мая.

Проект одобрили накануне на заседании Кабмина. Корпорацию «Росатом» планируется наделить полномочиями оператора по утилизации подобных отходов. Документ вносит правки в законы «Об отходах производства и потребления» и о государственной корпорации.

«Законопроектом предлагается создать единую государственную систему обращения с такими отходами, центральное место в которой должен занять федеральный оператор по обращению с отходами первого и второго классов опасности и единую государственную информационную систему учета и контроля за обращением с ними», — указано в сообщении.

Помимо этого, документ предлагает наделить ИП и юридических лиц, в результате деятельности которых образуются отходы первого и второго классов опасности, правом накапливать, обрабатывать, обезвреживать, утилизировать такой мусор, либо передавать его оператору.

Согласно официальным данным, за год в России накапливается порядка 400 тысяч тонн отходов первого и второго классов опасности, то есть чрезвычайно опасных и высокоопасных. Но объектов для их хранения и утилизации, которые могли бы обеспечить безопасное обращение, нет.