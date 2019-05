Индия с мая не импортирует иранскую нефть

Посол Индии в США Харш Вардхан Шрингла в пятницу, 24 мая, сообщил, что Нью-Дели с мая не экспортирует иранскую нефть. По его словам, в апреле 2019 года Индия снизила ежемесячный объем импортируемой из Ирана нефти до миллиона тонн​​​.

Нью-Дели понимает озабоченность американской администрации в связи с продолжавшимися до текущего месяца поставками иранской нефти, продолжил Шрингла. Однако Индия столкнулась с необходимостью найти альтернативные источники энергии, потому что иранская нефть покрывала порядка десяти процентов энергетических потребностей страны.

We do understand that this has been a priority for the US administration, although it comes at a cost to us because we really need to find alternative sources of energy: @harshvshringla https://t.co/VR9ldG1TyJ