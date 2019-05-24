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9:54   24 Мая 2019
Россия

Вишневский раскритиковал Резника за уклонение от теста на наркотики

Вишневский раскритиковал Резника за уклонение от теста на наркотики

Член Законодательного собрания Санкт-Петербурга, глава городского отделения фракции «Яблоко» Борис Вишневский раскритиковал бездействие коллеги Максима Резника, который попал в центр наркотического скандала, сообщает Ruposters 24 мая.

Ранее он поддерживал депутата и считал, что его намеренно травят, однако сейчас он стал сомневаться в честности парламентария. Вишневский уверен, что общественный резонанс можно усмирить лишь сдачей теста на наркотики.

«Потому что это унизительно. Вас обвиняют черти в чем», — указал глава «Яблока».

В Twitter опубликовали видео с заявлением парламентария.

«Если ты честный человек, иди сдай анализы», — призывает он Резника.

Вишневский раскритиковал Резника за уклонение от теста на наркотики

Резник оказался в центре внимания после первомайской демонстрации. На мирном шествии он вел себя неадекватно, провоцировал людей и выкрикивал лозунги. Позже в сети появились видеозаписи, на которых он, предположительно, употребляет запрещенные вещества. 

Депутат никак не комментирует информацию, а также отказался проходить медицинское освидетельствование. Недавно Резник с женой посещали Чехию. Их заметили в магазине, который продает аксессуары для курения. На пражских улицах он вновь курил, предположительно, легкие наркотики. Стоит отметить, что в стране это не запрещается.

По прибытии в петербургский аэропорт «Пулково» он вел себя странно. Позднее в дом его матери прибыли врачи клиники, которая специализируется на помощи алкозависимым. Источники говорили о «белой горячке», а супруга Резника сообщала о сердечном приступе из-за общественного резонанса.

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Автор: Анна Манц
#петербург #наркотики #вишневский #резник #тест

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