Вишневский раскритиковал Резника за уклонение от теста на наркотики

Член Законодательного собрания Санкт-Петербурга, глава городского отделения фракции «Яблоко» Борис Вишневский раскритиковал бездействие коллеги Максима Резника, который попал в центр наркотического скандала, сообщает Ruposters 24 мая.

Ранее он поддерживал депутата и считал, что его намеренно травят, однако сейчас он стал сомневаться в честности парламентария. Вишневский уверен, что общественный резонанс можно усмирить лишь сдачей теста на наркотики.

«Потому что это унизительно. Вас обвиняют черти в чем», — указал глава «Яблока».

В Twitter опубликовали видео с заявлением парламентария.

Ситуация вокруг депутата-травокура М.Резника бросает тень на всю питерскую оппозицию. Борис Вишневский: «Если Резник честный человек, то пусть сдаст анализы!» pic.twitter.com/jzF2uNVWUz — Актуальная Политика (@Current_policy) 23 мая 2019 г.

«Если ты честный человек, иди сдай анализы», — призывает он Резника.

Резник оказался в центре внимания после первомайской демонстрации. На мирном шествии он вел себя неадекватно, провоцировал людей и выкрикивал лозунги. Позже в сети появились видеозаписи, на которых он, предположительно, употребляет запрещенные вещества.

Депутат никак не комментирует информацию, а также отказался проходить медицинское освидетельствование. Недавно Резник с женой посещали Чехию. Их заметили в магазине, который продает аксессуары для курения. На пражских улицах он вновь курил, предположительно, легкие наркотики. Стоит отметить, что в стране это не запрещается.

По прибытии в петербургский аэропорт «Пулково» он вел себя странно. Позднее в дом его матери прибыли врачи клиники, которая специализируется на помощи алкозависимым. Источники говорили о «белой горячке», а супруга Резника сообщала о сердечном приступе из-за общественного резонанса.