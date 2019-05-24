Обильный снегопад прошел в Салехарде

Столицу Ямала накрыло снегом, который шел вечером в четверг и продолжился в ночь на пятницу. Уборкой улиц занимается 14 единиц техники, сообщила администрации Салехарда 24 мая.

Дорожные службы оперативно устраняют последствия снегопада. Дорожники работают с 4 часов утра. Задействовано 14 единиц спецтехники. Ведутся работы по расчистке дорожного полотна, обочин и тротуаров. Просим водителей учесть погодные условия, соблюдать ско.. https://t.co/wmtPRthbEp — Салехард (@Salekhard_ADM) 24 мая 2019 г.

В публикации также добавили, что дорожные службы работают в усиленном режиме, а многофункциональные комбинированные машины выехали на круглосуточное патрулирование. Снег во дворах убирают сотрудники управляющих компаний или члены ТСЖ.

«В первую очередь дорожники расчищают проезд по маршрутам движения общественного транспорта, остановочные комплексы и тротуары», — указано в сообщении на сайте администрации города.

Из-за погодных условий на четыре часа задержали самолет до столицы Ямала. Кроме этого, не работает и паромная переправа Салехард — Лабытнанги.

Согласно прогнозу, в пятницу пройдет мокрый снег с дождем. Ожидается сильный ветер и температура воздуха около нуля.