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9:20   24 Мая 2019
Россия

Обильный снегопад прошел в Салехарде

Обильный снегопад прошел в Салехарде

Столицу Ямала накрыло снегом, который шел вечером в четверг и продолжился в ночь на пятницу. Уборкой улиц занимается 14 единиц техники, сообщила администрации Салехарда 24 мая.

В публикации также добавили, что дорожные службы работают в усиленном режиме, а многофункциональные комбинированные машины выехали на круглосуточное патрулирование. Снег во дворах убирают сотрудники управляющих компаний или члены ТСЖ.

«В первую очередь дорожники расчищают проезд по маршрутам движения общественного транспорта, остановочные комплексы и тротуары», — указано в сообщении на сайте администрации города.

Из-за погодных условий на четыре часа задержали самолет до столицы Ямала. Кроме этого, не работает и паромная переправа Салехард — Лабытнанги.

Согласно прогнозу, в пятницу пройдет мокрый снег с дождем. Ожидается сильный ветер и температура воздуха около нуля.

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Автор: Анна Манц
#ямал #салехард #снег

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