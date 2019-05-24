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8:49   24 Мая 2019
Россия

Сбербанк обсуждает с ЦБ подключение к системе быстрых платежей

Сбербанк обсуждает с ЦБ подключение к системе быстрых платежей

Финансовое учреждение «Сбербанк» ведет переговоры с Банком России о подключении к системе быстрых платежей, рассказал глава организации Герман Греф в интервью «Коммерсанту» 24 мая.

Условия присоединения еще находятся на стадии обсуждения. В частности, это касается экономических условий и безопасности.

Напомним, что систему запустили в начале года. Ранее ожидалось, что подключение будет добровольным, однако в конце января глава Центробанка Эльвира Набиуллина указывала на необходимость обязательного присоединения. В первую очередь, это должно касаться банков, которые имеют большое влияние. Греф же выступает против такой идеи.

«Зачем регулятору создавать альтернативно-принудительное счастье вместо отслеживания недискриминационного партнерства, для меня неясно», — подчеркнул он.

Кроме этого, Сбербанк планирует оптимизировать присутствие в Европе. 

В мае 2018 года глава учреждения указал на отказ от стратегии международной экспансии. Сейчас ожидается продажа дочерней организации в Турции Denizbank дубайской компании Emirates NBD. Также напомним, что российский банк трижды пытался продать «дочку» на Украине.

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Автор: Анна Манц
#европа #сбербанк #цб #греф

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