Falcon 9 вывел на орбиту первые 60 спутников для глобального интернета

Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту первые 60 спутников миссии Starlink, сообщила компания SpaceX в Twitter 24 мая.

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/eYrLocCiws — SpaceX (@SpaceX) 24 мая 2019 г.

Глава компании Илон Маск отметил на собственной странице, что все аппараты находятся в онлайн режиме. Сейчас ожидается развертывание солнечных батарей.

All 60 Starlink satellites online, solar array deployment coming up soon — Elon Musk (@elonmusk) 24 мая 2019 г.

Пуск ракеты прошел в 5.30 по московскому времени в пятницу с мыса Канаверал. Первая ступень приземлилась на плавучую платформу Of Course I Still Love You, которая находится в Атлантическом океане.

Событие несколько раз переносили. Задержка была обусловлена неблагоприятными погодными условиями и необходимостью проверки систем.

Starlink — это спутниковая сеть будущего поколения. Она способна предоставить широкополосный доступ в интернет. 22 февраля прошлого года Falkon 9 вывела на орбиту первые тестовые спутники, что ознаменовало практическую реализацию миссии. Планируется разместить в космосе порядка 12 тысяч аппаратов.