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8:21   24 Мая 2019
Весь мир

Falcon 9 вывел на орбиту первые 60 спутников для глобального интернета

Falcon 9 вывел на орбиту первые 60 спутников для глобального интернета

Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту первые 60 спутников миссии Starlink, сообщила компания SpaceX в Twitter 24 мая.

Глава компании Илон Маск отметил на собственной странице, что все аппараты находятся в онлайн режиме. Сейчас ожидается развертывание солнечных батарей.

Пуск ракеты прошел в 5.30 по московскому времени в пятницу с мыса Канаверал. Первая ступень приземлилась на плавучую платформу Of Course I Still Love You, которая находится в Атлантическом океане.

Событие несколько раз переносили. Задержка была обусловлена неблагоприятными погодными условиями и необходимостью проверки систем.

Starlink — это спутниковая сеть будущего поколения. Она способна предоставить широкополосный доступ в интернет. 22 февраля прошлого года Falkon 9 вывела на орбиту первые тестовые спутники, что ознаменовало практическую реализацию миссии. Планируется разместить в космосе порядка 12 тысяч аппаратов.

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Автор: Анна Манц
#интернет #космос #spacex #маск #falcon9 #starlink

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