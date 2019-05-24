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 Япония отправила первый транзитный контейнер по Транссибу

Япония отправила первый транзитный контейнер по Транссибу
7:55   24 Мая 2019
Весь мир

Япония отправила первый транзитный контейнер по Транссибу

Япония отправила первый транзитный контейнер по Транссибу

Первый транзитный контейнер из Польши в Японию был отправлен по Транссибирской магистрали, сообщил РИА «Новости» заместитель министра транспорта РФ Владимир Токарев.

По его словам, это первый постоянный контейнер. Чиновник выразил надежду, что российская сторона заинтересует японский бизнес и в Токио увидят, что Транссиб является конкурентоспособным, более быстрым, дешевым, комфортным и безопасным для перевозки грузов.

В Токио проходит презентация «РЖД», в ходе которой компания знакомит японских партнеров с новыми комплексными решениями для перевозки грузов из Японии через дальневосточные порты и далее по России в Европу. В частности, особое внимание уделено развитию транзитных перевозок, ускоренных контейнерных перевозок и круизного железнодорожного туризма.

Во второй части бизнес-форума стороны обсудят конкретные направления сотрудничества. Также будут представлены результаты тестовых перевозок.

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Автор: Олег Королев
#россия #япония #транссиб

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