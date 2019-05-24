Госдеп не считает переговоры представителей Гуаидо и Мадуро уступкой

Госдеп не считает переговоры представителей венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо и президента страны Николаса Мадуро уступкой.

В середине мая РИА «Новости» со ссылкой на источник сообщали, что правительственная комиссия Венесуэлы во главе с министром связи Хорхе Родригесом находится в Норвегии для поисков возможных вариантов сближения с оппозицией. Гуаидо отмечал, что данные контакты - не переговоры, а попытка найти диалог.

Официальный представитель Госдепа Морган Ортагус заявила, что решение Гуаидо об отправке людей в Осло Вашингтон не рассматривает в качестве уступки. Он отметил, что это дело венесуэльской оппозиции.

Дипломат отметила, что США не народ Венесуэлы и не ее правительство, чтобы запрещать переговоры. Она напомнила, что Вашингтон не поддерживает какие-либо «демократические процессы» при «режиме Мадуро».