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7:33   24 Мая 2019
Весь мир

Госдеп не считает переговоры представителей Гуаидо и Мадуро уступкой

Госдеп не считает переговоры представителей Гуаидо и Мадуро уступкой

Госдеп не считает переговоры представителей венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо и президента страны Николаса Мадуро уступкой.

В середине мая РИА «Новости» со ссылкой на источник сообщали, что правительственная комиссия Венесуэлы во главе с министром связи Хорхе Родригесом находится в Норвегии для поисков возможных вариантов сближения с оппозицией. Гуаидо отмечал, что данные контакты - не переговоры, а попытка найти диалог.

Официальный представитель Госдепа Морган Ортагус заявила, что решение Гуаидо об отправке людей в Осло Вашингтон не рассматривает в качестве уступки. Он отметил, что это дело венесуэльской оппозиции.

Дипломат отметила, что США не народ Венесуэлы и не ее правительство, чтобы запрещать переговоры. Она напомнила, что Вашингтон не поддерживает какие-либо «демократические процессы» при «режиме Мадуро».

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Автор: Олег Королев
#мадуро #гуаидо

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