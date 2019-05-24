Небензя раскритиковал применение НАТО ударных беспилотников

Постпред РФ при ООН Василий Небензя, выступая в Совбезе, выразил обеспокоенность участившейся практикой использования ударных беспилотников для борьбы с террористами.

Российский дипломат отметил, что сложности с контролем таких аппаратов приводят к жертвам среди мирного населения. В качестве примера он привел ситуацию в Афганистане.

Дипломат заявил, что озабоченность вызывает как гибель гражданских лиц, так и психологический стресс мирного населения, которое находится под постоянной угрозой разрушительных ракетных ударов.

Небензя при этом отметил, что террористическая активность должна подавляться, но с помощью разумной и пропорциональной силы.

США и их союзники по НАТО применяют ударные БПЛА в Афганистане, Сирии и Пакистане. Атаки дронов зачастую приводят к гибели мирных жителей.