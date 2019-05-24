Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП под Нальчиком

Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП под Нальчиком

 Толстой призвал не доверять обещаниям Европы

Толстой призвал не доверять обещаниям Европы
Партия Зеленского без объяснений выбрала идеологию Дурова

Партия Зеленского без объяснений выбрала идеологию Дурова

 Главы МИД Белоруссии и РФ обсудят нефтяные вопросы

Главы МИД Белоруссии и РФ обсудят нефтяные вопросы
Небензя раскритиковал применение НАТО ударных беспилотников

Небензя раскритиковал применение НАТО ударных беспилотников

 Вайнштейн предложил 44 миллионов долларов потерпевшим женщинам и кредиторам

Вайнштейн предложил 44 миллионов долларов потерпевшим женщинам и кредиторам

Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП под Нальчиком

Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП под Нальчиком

 Толстой призвал не доверять обещаниям Европы

Толстой призвал не доверять обещаниям Европы
Партия Зеленского без объяснений выбрала идеологию Дурова

Партия Зеленского без объяснений выбрала идеологию Дурова

 Главы МИД Белоруссии и РФ обсудят нефтяные вопросы

Главы МИД Белоруссии и РФ обсудят нефтяные вопросы
Небензя раскритиковал применение НАТО ударных беспилотников

Небензя раскритиковал применение НАТО ударных беспилотников

 Вайнштейн предложил 44 миллионов долларов потерпевшим женщинам и кредиторам

Вайнштейн предложил 44 миллионов долларов потерпевшим женщинам и кредиторам

7:06   24 Мая 2019
Весь мир

Небензя раскритиковал применение НАТО ударных беспилотников

Небензя раскритиковал применение НАТО ударных беспилотников

Постпред РФ при ООН Василий Небензя, выступая в Совбезе, выразил обеспокоенность участившейся практикой использования ударных беспилотников для борьбы с террористами.

Российский дипломат отметил, что сложности с контролем таких аппаратов приводят к жертвам среди мирного населения. В качестве примера он привел ситуацию в Афганистане.

Дипломат заявил, что озабоченность вызывает как гибель гражданских лиц, так и психологический стресс мирного населения, которое находится под постоянной угрозой разрушительных ракетных ударов.

Небензя при этом отметил, что террористическая активность должна подавляться, но с помощью разумной и пропорциональной силы.

США и их союзники по НАТО применяют ударные БПЛА в Афганистане, Сирии и Пакистане. Атаки дронов зачастую приводят к гибели мирных жителей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сша #нато #беспилотники #небензя

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...