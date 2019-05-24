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 Вайнштейн предложил 44 миллионов долларов потерпевшим женщинам и кредиторам

Вайнштейн предложил 44 миллионов долларов потерпевшим женщинам и кредиторам

6:40   24 Мая 2019
Весь мир

Вайнштейн предложил 44 миллионов долларов потерпевшим женщинам и кредиторам

Вайнштейн предложил 44 миллионов долларов потерпевшим женщинам и кредиторам

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, обвиняемый в сексуальных домогательствах и изнасиловании, предложил потерпевшим вылптить 44 миллиона долларов. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Газета ссылается на сведения, полученные от адвокатов Вайнштейна во время суда по делам банкротств, проходящем в штате Делавэр.

Продюсер предложил около 30 миллионов долларов в качестве урона, который понесли потерпевшие женщины, кредиторы, бывшие члены руководства и сотрудники Weinstein Company. В счет судебных издержек также будет выплачено 14 миллионов долларов помощникам и подчиненным Вайнштейна, которые были названы ответчиками по делу.

Издание отмечает, что проект мирового соглашения никак не затрагивает суд над продюсером в Нью-Йорке. На заседании будет рассмотрен вопрос о том, будут ли на процессе Вайнштейна заслушаны показания женщин.

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Автор: Олег Королев
#домогательства #вайнштейн

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