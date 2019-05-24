Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП под Нальчиком

Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП под Нальчиком

 Толстой призвал не доверять обещаниям Европы

Толстой призвал не доверять обещаниям Европы
Партия Зеленского без объяснений выбрала идеологию Дурова

Партия Зеленского без объяснений выбрала идеологию Дурова

 Главы МИД Белоруссии и РФ обсудят нефтяные вопросы

Главы МИД Белоруссии и РФ обсудят нефтяные вопросы
Небензя раскритиковал применение НАТО ударных беспилотников

Небензя раскритиковал применение НАТО ударных беспилотников

 Вайнштейн предложил 44 миллионов долларов потерпевшим женщинам и кредиторам

Вайнштейн предложил 44 миллионов долларов потерпевшим женщинам и кредиторам

Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП под Нальчиком

Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП под Нальчиком

 Толстой призвал не доверять обещаниям Европы

Толстой призвал не доверять обещаниям Европы
Партия Зеленского без объяснений выбрала идеологию Дурова

Партия Зеленского без объяснений выбрала идеологию Дурова

 Главы МИД Белоруссии и РФ обсудят нефтяные вопросы

Главы МИД Белоруссии и РФ обсудят нефтяные вопросы
Небензя раскритиковал применение НАТО ударных беспилотников

Небензя раскритиковал применение НАТО ударных беспилотников

 Вайнштейн предложил 44 миллионов долларов потерпевшим женщинам и кредиторам

Вайнштейн предложил 44 миллионов долларов потерпевшим женщинам и кредиторам

6:04   24 Мая 2019
Россия

Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП под Нальчиком

Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП под Нальчиком

Один человек погиб и шестеро пострадали в результате ДТП в Кабардино-Балкарской Республике, сообщает региональный главк МЧС.

Сообщение о дорожной аварии на федеральной автодороге «Р-217» в районе населенного пункта Исламей поступило в 02:47 пятницы.

При столкновении автомобилей ВАЗ-2107, ВАЗ-2114 и Mercedes Vito пострадали шестеро человек. Также сообщается о погибшем 25-летнем молодом человеке.

По данным республиканского главка МЧС, пострадавших доставили в центральную районную больницу города Баксана. Движение на данном участке трассы перекрыто.

В среду в Краснодарском крае под Горячим Ключом произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека и погиб один.

Шестнадцатого мая два человека погибли при столкновении восьми автомобилей в Ставропольском крае. Столкнулись две «Газели» и шесть легковушек.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#кубань #дтп

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...