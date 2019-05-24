Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП под Нальчиком

Один человек погиб и шестеро пострадали в результате ДТП в Кабардино-Балкарской Республике, сообщает региональный главк МЧС.

Сообщение о дорожной аварии на федеральной автодороге «Р-217» в районе населенного пункта Исламей поступило в 02:47 пятницы.

При столкновении автомобилей ВАЗ-2107, ВАЗ-2114 и Mercedes Vito пострадали шестеро человек. Также сообщается о погибшем 25-летнем молодом человеке.

По данным республиканского главка МЧС, пострадавших доставили в центральную районную больницу города Баксана. Движение на данном участке трассы перекрыто.

В среду в Краснодарском крае под Горячим Ключом произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека и погиб один.

Шестнадцатого мая два человека погибли при столкновении восьми автомобилей в Ставропольском крае. Столкнулись две «Газели» и шесть легковушек.