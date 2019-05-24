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5:22   24 Мая 2019
Весь мир

Пушков прокомментировал отказ Нуланд в российской визе

Пушков прокомментировал отказ Нуланд в российской визе

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в российской визе экс-помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.

Ранее ТАСС со ссылкой на МИД РФ сообщал, что Нуланд не получила российскую визу по причине того, что она внесена в черный список, который составлен российскими властями в ответ на санкции США. Бывший американский чиновник намеревалась участвовать в международной конференции с 20 по 21 мая.

Пушков на своей странице в Twitter напомнил, что Нуланд была одним из авторов политики экономических и персональных санкций в адрес РФ. Также он напомнил, что в текущем месяце она призывала в американском конгрессе ужесточить антироссийские санкции.

Сенатор отметил, что Нуланд закономерно попала под ответные российские мер. «А чего она ожидала?», - отметил Пушков.

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Автор: Олег Королев
#нуланд #пушков

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